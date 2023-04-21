"Я сказала "да": певица Рита Дакота выходит замуж во второй раз

Рита Дакота и Федор Белогай: instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота во второй раз выходит замуж. Этим радостным событием она поделилась с подписчиками на странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Избранником певицы стал блогер Федор Белогай, с которым они уже около трех лет состоят в отношениях.

"Я сказала "да" (но…не сразу). Принимаем поздравления", - написала артистка на своей странице.

Друзья и поклонники пары поздравили влюбленных в комментариях.

"Ура! Вы идеальная пара!", "Какая красивая новость, ребята!", "Ну все, теперь я спокойна за тебя! Поздравляю, маленькая рокерша. Федя, береги принцессу", "Кажется это самый осознанный брак на планете", "Почему женитесь вы, а реву я?", "Поздравляю! Какой красивый у вас союз", - написали они.

Ранее бывшая участница "Фабрики звезд" Рита Дакота была замужем за коллегой по цеху музыкантом Владом Соколовским, экс-солистом группы "БиС", от которого воспитывает дочь Мию. Их брак распался в 2018 году из-за многочисленных измен со стороны Влада. Позже Дакота откровенно рассказала о нынешних отношениях с бывшим мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017703-ya-skazala-da-pevitsa-rita-dakota-vyhodit-zamuzh-vo-vtoroy-raz/