"Женщины себя ругают": Дарья Александрова дала совет работающим мамам

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская телеведущая и актриса Дарья Александрова поделилась с подписчиками в Instagram советом, как совмещать работу и семью, а также рассказала, что ее мотивирует, передает NUR.KZ.

Дарья - активная молодая мама, которая снимается в кино, ведет утреннюю передачу на местном телеканале, занимается предпринимательством и ведет свой блог, к тому же она много времени уделяет своей семье. Фолловеры поинтересовались у Даши, как совмещать работу и при этом "не сойти с ума".

"На работе не "жрать" себя за то, что ты с семьей. С семьей - не думать о работе. И качественные выходные с семьей. Работа - тоже важная часть жизни. Не только о финансах речь. Это и социализация, и рост, и уверенность в себе. Допускаю, что женщины себя ругают за работу. От того и "сходят с ума". А это такая же важная часть вашей жизни. Составьте график и тогда хаоса не будет в голове", - ответила она.

Stories Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Девушка также рассказала, что ее мотивирует и не дает опускать руки в трудные моменты.

"Одна мысль о том, что нам отведено не так много на этой Земле - мотивирует двигаться и прожить максимально комфортно и качественно эту коротенькую жизнь", - поведала Дарья.

Stories Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Ранее мы писали, что Дарья Александрова отметила годовщину со дня знакомства с мужем и опубликовала страстное видео с ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017489-zhenschiny-sebya-rugayut-darya-aleksandrova-dala-sovet-rabotayuschim-mamam/