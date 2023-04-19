Ким Кардашьян поздравила сестру с днем рождения и показала свои детские фотографии

Ким и Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян трогательно поздравила свою сестру с днем рождения и поделилась детскими фотографиями в Instagram, передает NUR.KZ.

Знаменитость поздравила свою старшую сестру Кортни Кардашьян с 44-летием и поделилась совместными архивными фотографиями на своей странице в соцсети.

"Я, действительно, никогда не смогу конкурировать с Хлои в пожеланиях ко дню рождения, поэтому я просто сижу и пытаюсь понять, как выразить свою глубочайшую любовь к тебе. Желаю тебе самого волшебного дня рождения. Я ценю каждое наше воспоминание и не могу дождаться, чтобы сделать их еще больше. Люблю тебя навсегда" , - трогательно написала Ким.

Поклонники звездного семейства также присоединились к пожеланиям и поздравили именинницу в комментариях.

Stories Ким Кардашьян. Скрин: instagram.com/kimkardashian

Ранее мы также писали, что фолловеры раскритиковали фотографии Ким Кардашьян в бикини и обвинили в излишнем, по их мнению, использовании фотошопа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017418-kim-kardashyan-pozdravila-sestru-s-dnem-rozhdeniya-i-pokazala-svoi-detskie-fotografii/