Близкие и друзья устроили Гульзире Айдарбековой сюрприз на день рождения (видео)

Гульзира Айдарбекова с невестками. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Продюсеру Гульзире Айдарбековой устроили сюрприз домочадцы и друзья на день рождения. Как встретили именинницу дома, показал в своем Instagram ее сын, Зангар Нуртас, передает NUR.KZ.

Зангар Нуртас поделился новым видео на своей страничке и тепло поздравил маму с днем рождения. На кадрах видно, как встретили Гульзиру Айдарбекову дома, устроив ей приятный сюрприз.

Жена ее старшего сына Кайрата, Жулдыз Абдукаримова, преподнесла свекрови роскошный букет цветов, а средняя невестка встретила именинницу с тортом в руках, на котором зажжены свечи.

В доме именинницы собрались родные, близкие и друзья, которые пели и танцевали, поздравляя Гульзиру Айдарбекову с днем рождения. К ним присоединились и подписчики в соцсети, которые не поскупились на теплые пожелания.

Видео встречи именинницы появилось и в Instagram Жулдыз Абдукаримовой.

"Сегодня у нашей мамы день рождения, можете написать свои поздравления", - отметила актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016459-blizkie-i-druzya-ustroili-gulzire-aydarbekovoy-syurpriz-na-den-rozhdeniya-video/