У Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой родился внук

Азат Сейтметов и Данагуль Темирсултанова с внуком. Фото: instagram.com/danagultemirsultanova

В семье казахстанских актеров Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой произошло пополнение. У них родился внук. Об этом в своем Instagram сообщила счастливая бабушка, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать в нашу семью, верблюжонок. Благодарю Аллаха", - написала актриса, выложив теплое фото с мужем и внуком в роддоме. Мальчика родила их дочь Айша.

Надо отметить, что Данагуль Темирсултанова теперь дважды бабушка, весной прошлого года у молодой актрисы и блогера Айым Сейтметовой родилась дочь, которую назвали Томирис.

Подписчики поздравили актеров с появлением на свет внука и пожелали малышу долгих и счастливых лет жизни.

О рождении племянника сообщила своим фанатам в Instagram и Айым Сейтметова.

"Шок! Я стала тетей! Айша Сейтметова родила! Прикольный факт: наша мама родила нас в этом роддоме, а теперь ее же ребенок рожает в этом роддоме своего ребенка. Я плачу", - написала она.

Сторис Айым Сейтметовой. Скриншот: instagram.com/aiymsm

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016439-u-azata-seytmetova-i-danagul-temirsultanovoy-rodilsya-vnuk/