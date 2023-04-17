"Не жалко фигуру ради ребенка": блогерша Мадлен рассказала, что сама планирует рожать детей

Мадина Мамадалиева. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева поговорила с подписчиками в Instagram и поделилась, какого мужчину видит рядом с собой, а также рассказала, что сама планирует рожать детей, передает NUR.KZ.

Блогерша призналась, что она верит в любовь, и хочет, чтобы с будущим молодым человеком у них были схожие взгляды на жизнь.

"Я просто еще не встретила человека с одинаковыми взглядами на жизнь. Не только в финансовом плане, а именно, чтобы кругозор был такой же расширенный, как у меня, и большая душа", - рассказала Мадлен.

Также один из подписчиков поинтересовался у Мадлен, как она планирует в будущем рожать детей. Звезда соцсетей отметила, что ей не жаль фигуры ради ребенка, поэтому будет самостоятельно вынашивать детей.

"Сама, конечно, дай Бог. И грудью кормить буду. Мне не жалко фигуру ради ребенка, это природа", - поведала она.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ранее Мадлен рассказала, как добилась успеха в жизни и объяснила, почему на данный момент не состоит в серьезных отношениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016125-ne-zhalko-figuru-radi-rebenka-blogersha-madlen-rasskazala-chto-sama-planiruet-rozhat-detey/