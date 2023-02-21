"Я - мечта абьюзера": Мадлен рассказала, почему у нее нет парня

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о мужчинах и объяснила подписчикам в Instagram, почему она не состоит в отношениях, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков поинтересовался у Мадины, почему у нее нет парня.

"Потому что у меня жажда к жизни, путешествиям, свободе, росту. А меня постоянно хотят привязать и обрезать крылья. Мне важна свобода. Даже будучи в браке, я хочу, чтобы мне давали свободу. Иначе я задохнусь", - ответила блогерша.

Инстадива заявила, что каждый хочет посадить ее в золотую клетку.

"Я - мечта абьюзера. Но Мадинахон в огне не горит и в воде не тонет. Все хотят посадить меня в "золотую клетку". Золото я люблю, а вот тюрьму - нет", - написала Мадина.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Также Мадина Мамадалиева порассуждала о мужчинах.

"Я заметила, что многие наши мужики не уверены в себе. Они любыми путями пытаются возвыситься и заполнить свои пустоты, даже оскорблениями и рукоприкладством, какой-то пустой ревностью. А со мной должен быть только очень уверенный в себе мужичок, так как я птица высокого полета. Иначе, как с другими, разойдусь.

Травмированные какие-то. Нянчиться с ними надо. Но мы сами ищем кого-то сильнее себя, а не нянчиться и лечить травмы мужиков", - высказалась Мадлен.

Инстадива рассказала, как известность мешает строить отношения.

"Когда у меня было меньше известности, отношения было строить куда легче. Сейчас непонятно. Что он хочет? Искренен ли он ко мне или хочет похвастаться перед своим окружением? Вдруг он может меня сфотографировать? Вдруг у него несерьезные намерения? Он во мне видит Мадлен или Мадину? Вдруг он альфонс? Можно ли ему доверять что-то о своей жизни или он собирает информацию обо мне", - поделилась своими страхами блогерша.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010164-ya-mechta-abyuzera-madlen-rasskazala-pochemu-u-nee-net-parnya/