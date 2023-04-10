"Я далеко не паинька": супруга Тимура Балымбетова рассказала об отношениях с мужем

Тимур и Лаура Балымбетовы. Фото: instagram.com/balymbetova_laura

Лаура Балымбетова, супруга известного казахстанского интервьюера Тимура Балымбетова, рассказала фолловерам в Instagram: ругаются ли они с мужем и сколько хотят иметь детей, передает NUR.KZ.

Некоторые из подписчиков поинтересовались у Лауры, ругается ли она с мужем и насколько она конфликтный человек, так как с виду выглядит очень скромной девушкой. По ее словам, все недопонимания с мужем они решают с помощью диалога, а что касается посторонних людей, то она всегда отстаивает свои личные границы.

"Я далеко не паинька. Вообще мы не ругаемся, бывает что-то не устраивает кого-то и мы обговариваем это. Я в целом была очень вспыльчива и долго отходила (раньше), но Тима научил разговаривать и обговаривать все на месте. Мудрый муж. Что касается других людей, то я не люблю, когда нарушают личные границы, и если люди это делают, то могу тут же дать им отпор", - призналась девушка.

Stories Лауры Балымбетовой. Скрин: instagram.com/balymbetova_laura

Блогерша рассказала, как воспитывает сына и приходится ли ругать его, а также поделилась с фолловерами, сколько бы ей хотелось иметь детей.

"Ругаю, конечно, иногда и только по делу. Он сейчас все уже понимает и тон мой тоже различает. Но я не прям, чтобы ору на него. Всегда стараюсь сначала объяснить, что так нельзя делать и чем это может обернуться", - рассказала она.

По словам девушки, ей бы не хотелось заводить много детей, так как воспитание ребенка это непростая задача.

"Ну я точно не хотела бы, чтобы Иса (сын Тимура и Лауры Балымбетовых - прим.ред.) рос один. Но и пять детей я бы тоже не хотела. Их ведь нужно всех воспитать, вырастить и дать образование. Плюс каждому внимание уделить, а это нелегко, я вам скажу", - ответила Лаура.

Stories Лауры Балымбетовой. Скрин: instagram.com/balymbetova_laura

Ранее мы рассказывали, что Тимур Балымбетов написал трогательное послание жене в честь годовщины отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016112-ya-daleko-ne-painka-supruga-timura-balymbetova-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-muzhem/