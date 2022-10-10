"Тебя стоило ждать!": Балымбетов написал милое послание жене в честь годовщины отношений (видео)

Тимур Балымбетов с семьей. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов опубликовал видео, собранное из самых трогательных моментов его семьи за три года. Он признался супруге, что любить ее - это удовольствие и награда, передает NUR.KZ.

"Три года с начала нашей совместной истории. Целых три года ярких и удивительных моментов с тобой за 30 секунд. Тебя стоило ждать! Любить тебя - удовольствие и награда. Все только начинается. Люблю. Принимаем ваши поздравления", - написал Балымбетов на своей странице в Instagram.

Он опубликовал видео, в котором собрал моменты со свадьбы, путешествий, периода ожидания ребенка, полетов в воздухе, конских прогулок и так далее.

"3 года, 1095 дней, 26 280 часов, 1 576 800 минут счастья", - посчитал он.

"Одна из самых красивых звездных пар", "Какая вы гармоничная пара! Очень рада за Ису, что родился в такой замечательной семье! Желаю вашей семье здоровья, счастья и долгих лет жизни!", "Пусть вся ваша семейная жизнь будет такой же яркой, как эти три года! Пусть вечный Бог благословит вас", - прокомментировали его видео подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991946-tebya-stoilo-zhdat-balymbetov-napisal-miloe-poslanie-zhene-v-chest-godovschiny-otnosheniy-video/