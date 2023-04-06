"Спасибо за счастливые глаза этой девочки": фанатов Ани Лорак растрогало фото с бойфрендом

Ани Лорак с бойфрендом. Фото: instagram.com/anilorak

Избранник певицы Ани Лорак признался ей в любви на своей странице в Instagram. Поклонников тронули слова мужчины и они пожелали влюбленным счастья, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале этого года артистка представила публике своего избранника. Молодой человек признался в чувствах певице и сказал, что с ней мир кажется прекрасным.

"Над невзгодами и на высоте мир рядом с тобой кажется более прекрасным и менее враждебным. За нас и нашу любовь", - написал бойфренд певицы.

Первой в комментариях написала сама Ани и также призналась мужчине в любви.

"Мой. Люблю тебя", - прокомментировала она.

Поклонники Лорак пожелали паре счастья и любви в комментариях.

"Каролина заслужила быть счастливой. Любви вам", "Пусть ваша любовь согревает сердце каждого! Блеск в ваших глазах говорит о многом", "Спасибо за счастливые глаза этой девочки. Берегите друг друга!", "Мы очень хотим, чтобы она была любима и счастлива. Пусть ваши влюбленные глаза смотрят лишь друг на друга", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015683-spasibo-za-schastlivye-glaza-etoy-devochki-fanatov-ani-lorak-rastrogalo-foto-s-boyfrendom/