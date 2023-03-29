"Мы оба были в шоке от происходящего": Жанель Макажан рассказала о ссоре с мужем

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Актриса Жанель Макажан, ожидающая малыша, рассказала, как они с мужем преодолевают кризисные моменты и стараются всегда говорить о своих переживаниях, передает NUR.KZ.

В начале марта Абай Асылхан и Жанель Макажан сообщили, что станут родителями. Ожидающая малыша актриса поделилась своими переживаниями с подписчиками.

Она призналась, что обычно они с мужем разговаривают по душам и находят решения. Но в последнее время у Абая было очень много работы.

"Ко всем моим переживаниям, "тараканам в голове" прибавились гормоны беременной и "дали газу" по всем моим болячкам", - рассказала Жанель.

Она также поведала, к чему все это привело.

"Именно в мой день рождения мы сильно поругались с мужем. Я столько лишних слов наговорила, вытащила столько негативных эмоций, как вспомню, мне плохо. Мною нереально овладели страх, злость, невозможность донести свои мысли. Мы оба были в шоке от происходящего", - продолжила она.

Сторис Жанель Макажан. Скриншот: instagram.com/janellemakajan

Абай и Жанель поговорили по душам, признались друг другу в ошибках и поняли, что это еще один виток роста в отношениях.

"Все-таки как важно уметь говорить со своей половинкой. А как у тех, кто вообще не делает друг к другу шаги и не признает своих ошибок. Хвала Всевышнему за все! Ведь могло быть и хуже. Но мы не сдаемся и работаем над отношениями. Что в итоге хочу сказать - просто цените все, что у вас есть! Жаным, спасибо за все! Я вас люблю!" - отметила Жанель.

Сторис Жанель Макажан. Скриншот: instagram.com/janellemakajan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014512-my-oba-byli-v-shoke-ot-proishodyaschego-zhanel-makazhan-rasskazala-o-ssore-s-muzhem/