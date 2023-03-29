"У меня второго шанса нет": экс-возлюбленная Тимати рассказала о желании создать полноценную семью

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поговорила с подписчиками в Instagram, где рассказала о желании создать полноценную семью, а также поведала, какая она в роли мамы, передает NUR.KZ

Фолловеры поинтересовались у инстадивы, планирует ли она создать семью, в которой есть дети и оба родителя.

"Конечно. Другое меня совершенно не интересует. Но мне чуть сложнее. У меня второго шанса нет. Ошибиться не хочется. Ребенок, растущий в неполной семье — это больно", — высказалась она.

По словам Анастасии, ей не хотелось бы вновь повторить пройденный опыт.

"Имелось в виду, рожать и расходиться — не хочу. Поэтому надо быть очень ответственной впредь", — поведала блогерша.

Stories Анастасии Решетовой. Скрин: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Также звезда соцсетей рассказала, что по ее мнению главное в воспитании мальчика.

"Важно вырастить мужчину, который уважает старших, женщину; ценит институт семьи. Важно вырастить человека с сильной личностью, упорством, стержнем и в то же время с добрым сердцем", — написала она.

По словам Решетовой, она недостаточно строгая мама, поэтому приняла решение изменить методику воспитания.

"Недостаточно строга как мать. Это хитропопое создание уже нашло способ манипулировать мной и диктовать, что мне делать. Решила для себя, что пора менять тактику и перестать вестись на эту "сладость", — поделилась Настя.

Stories Анастасии Решетовой. Скрин: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Ранее мы писали, что блогерша рассказала, девочки какой национальности нравятся ее сыну Ратмиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014507-u-menya-vtorogo-shansa-net-eks-vozlyublennaya-timati-rasskazala-o-zhelanii-sozdat-polnotsennuyu-semyu/