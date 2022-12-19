"Ему казашки очень нравятся": Анастасия Решетова рассказала о предпочтениях своего сына

Анастасия Решетова с сыном. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова высказалась о своем отношении к будущему выбору своего сына касательно его жены. Она также рассказала, девочки какой национальности нравятся Ратмиру, передает NUR.KZ.

Подписчики Насти спросили в Instagram, смогла ли бы она разрешить сыну взять в жены девушку другой национальности.

"Конечно, да. Он сам будет выбирать. У нас в семье никогда не было принято выбирать супругов строго такой же национальности", - ответила Решетова.

Поклонники также поинтересовались, как бы она отреагировала, если бы он женился на казашке.

"Да пожалуйста. Ему казашки очень нравятся. В дедушку по моей линии пошел, наверное. Мой папа из Казахстана и бабушка тоже", - рассказала блогерша.

Сын Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002032-emu-kazashki-ochen-nravyatsya-anastasiya-reshetova-rasskazala-o-predpochteniyah-svoego-syna/