"Однажды и навсегда": Бота Нурсеитова ответила на вопрос о замужестве

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Блогерша Бота Нурсеитова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Девушка поделилась планами на замужество, а также рассказала об изменениях во внешности, передает NUR.KZ.

Один из фолловеров Боты спросил, были ли у нее психологические причины изменить внешность.

"Если я что-то делаю, то исключительно ради себя самой. Меня как любили до всяких изменений, так и сейчас любят. А то, что я меняюсь к лучшему, как это может быть связано психологически?" - ответила блогерша.

Stories Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Также фолловеры поинтересовались у блогерши о желании выйти замуж.

"Если только так: однажды и навсегда", — лаконично ответила Бота.

Stories Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Напомним, ранее мы писали, что Бота Нурсеитова спровоцировала слухи среди поклонников, что снова хочет выйти замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012786-odnazhdy-i-navsegda-bota-nurseitova-otvetila-na-vopros-o-zamuzhestve/