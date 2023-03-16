"Никаких сложностей в браке не было": Мадина Садвакасова рассказала об отношениях с мужем

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова стала гостьей подкаста MOM'sкий әңгіме. Она ответила на вопросы актрисы и телеведущей Айнур Ильясовой и без утайки рассказала о себе.

Вопросы, которые задала Айнур Мадине, в основном касались личной жизни певицы. Мадина ответила, влияет ли разница в возрасте на ее отношения с супругом. Отметим, что Садвакасова старше мужа на 6 лет.

"Когда-то нашу разницу в возрасте много обсуждали, для многих это было шоком. Прошло 10 лет, но никаких сложностей в браке не было.

Были, конечно, недопонимания, все они связаны с воспитанием ребенка, я, к примеру, за то, чтобы ребенок был самостоятельным, умел высказывать мнение, если упал, то пусть сам поднимется. А Олжас сразу бежит ему помогать.

В семье Олжаса никто не повышает голоса, они говорят очень тихо, он тоже никогда не повышает тона, а у нас дома, у кызылординцев, наоборот, всегда шумно, есть спонтанность", - отметила она.

Певица также ответила, как ее супруг относится к открытым нарядам. Однажды Мадина Садвакасова выложила фото в купальнике и вызвала осуждение подписчиков.

"Он не вмешивается в мое творчество. Иногда говорит свое мнение, наблюдая со стороны. К примеру, если говорить об открытых образах. Народ к такому у нас не привык. Но я никогда не одевалась слишком закрыто. Я такая, какая есть.

Например, когда я ездила в Абу-Даби, я запечатлелась в купальнике. Показала фото мужу, он сказал, что ему нравится. Сказал, мол, если хочешь опубликуй, но смотри, чтобы не возникло много шума. На фото на мне купальник, рубашка, полотенце на голове. Однако людям не понравилось. Об этом написали в новостях. Подписчики попросили, чтобы я удалила фото. Но я его удалила лишь после просьбы мужа", - призналась она.

Мадина рассказала, что супруг никогда не говорит с ней резко. И рассказала, почему муж не отпустил ее на Мальдивы на день рождения Кайрата Нуртаса.

"Он выглядит очень спокойным, но он вовсе не такой, ведь он режиссер, он достаточно жесткий на работе. Но в разговоре со мной никогда не повышает голоса, однако, начиная со свадьбы и до сих пор, аккуратно держит меня под контролем.

К примеру, Кайрат Нуртас позвал меня на день рождения на Мальдивы. Мы еще хотели снова записать дуэт, думали там сделаем подсъемки. У Кайрата день рождения зимой, поэтому с работой было посвободнее, не было концертов.

Я сказала мужу, что хочу съездить. "А я не могу поехать", - сказал он. Я сказала, что смогу поехать сама. Но Олжас тихо заявил: "Как это ты, замужняя женщина, хочешь поехать на острова отмечать день рождения мужчины одна на 3-4 дня?".

Мне это не казалось странным, Кайрат - мой коллега, как младший брат мне. Однако Олжас своими доводами меня отрезвил", - рассказала артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013125-nikakih-slozhnostey-v-brake-ne-bylo-madina-sadvakasova-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-muzhem/