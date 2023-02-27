Квартиры и дорогие авто: Мадлен рассказала, какие подарки считает достойными себя

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева поделилась с подписчиками в Instagram, что нужно сделать будущему партнеру, чтобы завоевать ее сердце и удивить, передает NUR.KZ.

Инстадива высказалась, что будущему бойфренду будет сложно ее поразить, так как Мадина очень обеспечена и многое может позволить себе сама.

"Я сама поднимаю свою планку жизни. Уже от этого отпадают 70-80% людей, которые могут меня как-то удивить. Мужчинам очень сложно меня удивить. Если на 25-летие у меня появится ухажер, и он захочет подарить мне машину, то ему нужно будет покупать как минимум машину за 350-400 тысяч долларов. Потому что моя машина стоит почти 200 тысяч долларов. Если хотите покупать и менять мне квартиру, то она будет стоить полмиллиона долларов, как минимум. Потому что моя квартира стоит, я думаю, миллионов сто двадцать, а есть еще вторая", — сказала блогерша.

По словам Мадлен, она много работает, для того чтобы улучшить свою жизнь и не собирается ради кого-то отступать.

"У меня высокие планки и от моих планок отсеиваются очень многие. Это норма. Нельзя делать 10 шагов назад из-за того, что кто-то за тобой не успевает. Я умничка, я зарабатываю, я надрываюсь, я делаю все для того, чтобы улучшить свою жизнь. Я планирую покупать недвижимость в Дубае, жить в разных странах. Моя норма — она другая, и ей очень тяжело соответствовать. Это факт", — поведала Мадина.

Ранее инстадива рассказывала, почему в данный момент не состоит в отношениях с мужчиной.

Видео взято со страницы Мадины Мамадалиевой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010931-kvartiry-i-dorogie-avto-madlen-rasskazala-kakie-podarki-schitaet-dostoynymi-sebya/