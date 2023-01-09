"Помирились с мужем?": Бота Нурсеитова спровоцировала слухи среди фанатов новыми фото

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова выложила серию фотографий, после чего подписчики заявили, что она, кажется, хочет снова выйти замуж или вернуться к бывшему мужу, передает NUR.KZ.

"Вот за это я и люблю жизнь — в ней всегда так много неожиданностей, которые совершенно не подчиняются никаким закономерностям. И то, что ты ищешь, может внезапно обнаружиться у тебя под самым носом", - загадочно написала Бота в своем Instagram.

Ранее она также порассуждала о возвращении людей.

"Люди всегда вoзвращаются к тем, с кем чувствуют себя полноценными. Мужчина всегда вернется к той, с кем он мужчина во всех сферах. С кем он чувствует себя живым и настoящим. Женщина всегда останется с тем, с кем она чувствует себя девoчкой. Нужной и любимой", - заявила инстадива.

Подписчики предположили, что Бота снова задумалась о замужестве, а то и вовсе захотела сойтись с бывшим мужем.

"Кажется, замуж хотите?! Очень часто встали выкладывать себя", "Мужа вернуть хотите? Если он сам осознанно вернется, это хорошо, если ради детей, то он рано или поздно все равно уйдет", "Помирились с мужем?", "Рада за вас, если вы вернулись к мужу", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004641-pomirilis-s-muzhem-bota-nurseitova-sprovotsirovala-sluhi-sredi-fanatov-novymi-foto/