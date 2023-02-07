"Всегда останусь для них ребенком": Айгуль Иманбаева растрогала постом о родителях

Айгуль Иманбаева с родителями. Кадр из видео: instagram.com/aigul_imanbayeva

45-летняя актриса и певица Айгуль Иманбаева растрогала Казнет новым постом, в котором написала о своих родителях. Она также показала милые кадры с их участием, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева показала трогательное видео с родителями в Instagram.

"С годами я больше задумываюсь о некоторых вещах. Я благодарю Аллаха за то, что моя судьба сложилась именно так. Благодарю также Всевышнего за то, что мои родители живы-здоровы, я очень ценю их. Как хорошо быть прощенным и уметь прощать, на сердце нет тяжкого груза.

Я переняла у родителей их качества - я такая же трудолюбивая и ответственная, как моя мама, такая же открытая, как отец. А кроме того, я говорю все прямо в лицо, прямолинейность есть в характере у них обоих. Дай Бог им долгой жизни. А я всегда останусь для них маленьким ребенком", - написала Айгуль.

Подписчики были растроганы постом актрисы, они пожелали ее пожилым родителям крепкого здоровья и счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008396-vsegda-ostanus-dlya-nih-rebenkom-aygul-imanbaeva-rastrogala-postom-o-roditelyah/