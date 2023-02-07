"Всегда останусь для них ребенком": Айгуль Иманбаева растрогала постом о родителях
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45-летняя актриса и певица Айгуль Иманбаева растрогала Казнет новым постом, в котором написала о своих родителях. Она также показала милые кадры с их участием, передает NUR.KZ.
Айгуль Иманбаева показала трогательное видео с родителями в Instagram.
"С годами я больше задумываюсь о некоторых вещах. Я благодарю Аллаха за то, что моя судьба сложилась именно так. Благодарю также Всевышнего за то, что мои родители живы-здоровы, я очень ценю их. Как хорошо быть прощенным и уметь прощать, на сердце нет тяжкого груза.
Я переняла у родителей их качества - я такая же трудолюбивая и ответственная, как моя мама, такая же открытая, как отец. А кроме того, я говорю все прямо в лицо, прямолинейность есть в характере у них обоих. Дай Бог им долгой жизни. А я всегда останусь для них маленьким ребенком", - написала Айгуль.
Подписчики были растроганы постом актрисы, они пожелали ее пожилым родителям крепкого здоровья и счастья.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008396-vsegda-ostanus-dlya-nih-rebenkom-aygul-imanbaeva-rastrogala-postom-o-roditelyah/