Певица Ханна стала мамой во второй раз (фото)

Певица Ханна и Пашу. Фото: instagram.com/offi_hanna

Российская певица Ханна и генеральный директор лэйбла Black Star Павел Курьянов во второй раз стали родителями. Долгожданный малыш появился на свет 9 февраля, передает NUR.KZ.

Звездная пара поделилась радостной новостью в своем Instagram. На снимке счастливые родители держат малыша на руках. Пока для поклонников остается загадкой имя и пол ребенка. Напомним, что старшую дочь Адриану Ханна у Пашу долго скрывали от любопытных глаз публики.

"Это космос К.К. 9.02.2023", - заинтригованно написала Ханна под постом.

"Папа стал еще счастливее", - прокомментировал сам Пашу (Павел Курьянов - прим.ред.).

"Это самое большое счастье на земле", "Так выглядит счастье", "Ура! Водолей! Пусть растет здоровым и счастливым!", "Поздравляю! Дай Бог красивой и долгой жизни", - поздравили в комментариях друзья и поклонники певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008823-pevitsa-hanna-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz-foto/