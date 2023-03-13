"Я была готова к любому ответу": Асель Садвакасова рассказала, что призналась в любви мужчине
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38-летняя Асель Садвакасова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Отечественная актриса рассказала о чувстве страха в момент признания в любви возлюбленному, передает NUR.KZ.
Ранее актриса рассказывала, что первая призналась в любви мужчине. Одна из подписчиц поинтересовалась у Асель, не было ли ей страшно в тот момент.
"Мне было волнительно, но не страшно. Потому что внутри проделана большая работа над собой. Построена крепкая внутренняя опора. А вообще я была готова к любому ответу. Мне просто было важно об этом сказать, а следующий этап уже зависит от двоих. Мы не можем влиять на решение другого человека.
Можно сходить на расстановку, проиграть этот разговор там и увидеть, что будет происходить с вами", — поведала отечественная киноактриса.
Также мы писали, что Асель Садвокасова рассказала о расставании с бойфрендом и новом возлюбленном.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012592-ya-byla-gotova-k-lyubomu-otvetu-asel-sadvakasova-rasskazala-chto-priznalas-v-lyubvi-muzhchine/