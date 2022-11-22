Воспитывающий детей жены Абай Асылхан: Я готов стать отцом

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанский актер Абай Асылхан, воспитывающий двоих детей жены от первого брака, заявил, что готов стать отцом. Он обратился с просьбой к подписчикам, передает NUR.KZ.

"Я готов стать папой! Вчера моей аманатым сказали, что дети не даются по причине того, что пара не готова стать родителями! Многие пишут или иногда задают вопрос: "Когда уже у вас будут дети?". Я всегда в этот момент проявляю солидарность и говорю: "Скоро!". Хочу сказать, что те семьи, которые хотят детей, и без чужого мнения думают об этом, действуют, пытаются. Не переживайте, они стараются делать детей, часто!

Теперь по поводу готовности стать папой, я всегда прошу и молю Всевышнего о детях! Я хочу чтобы мы с моей аманатым стали многодетными родителями! Потому что мы готовы!" - заявил Абай в своем Instagram.

Он объяснил, зачем написал такой пост.

"Просто хочу поделиться и попросить вас помолиться за нас и за всех, кто хочет детей, чтобы в самое короткое время Всевышний подарил нам всем счастье в виде детей! Папа с мамой ждут тебя, малыш, скорей приходи в нашу семью!" - высказался актер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998348-vospityvayuschiy-detey-zheny-abay-asylhan-ya-gotov-stat-ottsom/