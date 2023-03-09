"Готовить ему — это не постыдно": блогерша Нагимуша рассказала о жизни в браке

Нагима Ахметова. Фото: instagram.com/nagimuwaa

Казахстанская блогерша Нагима Ахметова в выпуске подкаста "Замандас" откровенно рассказала о замужестве и о переезде в другую страну, передает NUR.KZ.

Нагимуша поведала, что после замужества ее жизнь кардинально изменилась, поменялось мышление и отношение к браку.

"Замужество сильно меня меняет. Раньше я была везде первая. Я говорила, что не хочу заниматься бытом, стирать, мыть, убирать. Буду зарабатывать и у меня будет повар. Но когда все поменялось, я поняла, что быт — это нормально. Быть за мужем — это нормально, даже готовить ему — это не постыдно, уважать мужа — это не есть плохо и это абсолютно нормально", — поделилась блогерша.

По словам Нагимуши, после первого года семейной жизни пришло понимание, что необходимо меняться и уметь разговаривать друг с другом.

"Я по натуре такой человек — соревнуюсь, мне надо что-то доказывать. А раз я выбрала этого человека, я хочу иметь детей, построить здоровую семью, то надо уметь общаться. А не так, что я одна права, а никто больше не прав. Вот это сильно начало меняться. Я думала, я сейчас предложу ему чай — значит я прогнулась, значит я проиграла. Чай, конечно, утрированно, но в целом, да, я так думала. Я начала меняться. Я стала чуть спокойнее. На меня влияет замужество", — рассказала Нагима.

Блогерша также призналась, что было непросто переехать в другую страну на пике своей карьеры.

"Когда мы поняли, что будем жениться, я понимала, что перееду туда (в Прагу - прим. ред.). Я восприняла это как возможность. Конечно, меня пугало, что я лишусь многих контрактов и работы. Так и получилось.

Но я вышла замуж по огромнейшей любви. Мы знаем друг друга с 15 лет. Мы вместе с детского лагеря. Это тот человек, который начал делать действия. Я на него смотрела и думала: "Хоть на край света, честно", — рассказала звезда соцсетей.

Ранее мы писали, что, вернувшись в Казахстан, Нагима Ахметова поведала о чувстве тревоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012274-gotovit-emu-eto-ne-postydno-blogersha-nagimusha-rasskazala-o-zhizni-v-brake/