"Убегаю сама от себя": вернувшаяся в Казахстан Нагимуша пожаловалась на тревогу

Блогер Нагимуша. Фото: instagram.com/nagimuwaa/

Казахстанская блогерша Нагимуша в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками внутренними переживаниями и тем, как справляется с тревогой, передает NUR.KZ.

В октябре 2021 года Нагима Ахметова переехала из Алматы к супругу в Прагу. Но вернувшись обратно в Казахстан, рассказала, что стала испытывать чувство тревоги.

"Сегодня я проснулась с жутким чувством тревоги. Села разбираться и поняла, что убегаю сама от себя", - написала в блоге Нагимуша.

Нагимуша. Скрин Stories: instagram.com/nagimuwaa/

"Я в Казахстане, все хорошо, а внутри **** полная. Вывод: вне зависимости от места, страны, времени, моя жизнь - это я сама. Хватит убегать. Жизнь здесь и сейчас. Если чувствуешь, что что-то не так, не ищи ответы извне, это все в тебе. В такие моменты меня приводит в спокойствие спорт, привычки, сила воли и дисциплина.

Я снова убегаю куда-то там мысленно. Нагима Кайратовна, расслабься. Живи и наслаждайся жизнью. Эти дни не повторятся больше никогда", - поведала блогерша на своей странице в Сети.

Нагимуша. Скрин Stories: instagram.com/nagimuwaa/

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009745-ubegayu-sama-ot-sebya-vernuvshayasya-v-kazahstan-nagimusha-pozhalovalas-na-trevogu/