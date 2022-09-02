Ксения Бородина резко высказалась о знакомстве дочери с новой пассией бывшего мужа

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему больше не распространяется о своей личной жизни. Она также высказалась о возможности знакомства своей младшей дочери с новой пассией Курбана Омарова, передает NUR.KZ.

На тему общения маленькой Теоны с избранницей ее отца заговорил один из подписчиков Бородиной в Instagram, поинтересовавшись, согласится ли на это Ксения.

Телеведущая скрыла, о ком именно шла речь, но по ее ответу стало понятно, что подписчик спросил о Курбане Омарове, отце девочки.

"Однозначно нет. Зачем? В чем полезность этого для ребенка? Спать с ее отцом по гостиницам, пока мама Теоны была на работе. Пока у нас была семья. А теперь давайте знакомиться?! Что за чушь. Он сам-то ее редко видит, почти никогда, еще надо, чтобы третьи лица были!" - высказалась в ответ Ксения.

Бородина также объяснила, почему больше не собирается показывать свою личную жизнь публике.

"Я устала, что мусолят меня и мои отношения уже 20 лет. За это время приписывали кучу романов, которых и не было в помине. Жалкий стереотип, что живу с альфонсами", - написала она.

Stories Ксении Бородиной. Скрины: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985935-kseniya-borodina-rezko-vyskazalas-o-znakomstve-docheri-s-novoy-passiey-byvshego-muzha/