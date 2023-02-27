"С ним я могу ощутить женское счастье": 44-летняя Ани Лорак о новом возлюбленном

Ани Лорак с новым избранником. Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая обрела новую любовь, написала в Instagram о том, что токсичные отношения - это недостаток самоуважения. Она призналась, что сама была жертвой таких отношений, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Ани Лорак раскрыла личность нового возлюбленного и показала его фото. Артистка призналась, что счастлива с этим мужчиной.

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь - это не настоящая любовь, а недостаток самоуважения.

Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с собой, а также к тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье", - написала певица.

Ани Лорак добавила, что 3 марта представит на суд меломанов новую песню из альбома "Остров". Ее она решила посвятить женщинам, которые боролись и до сих пор борются с токсичными отношениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011013-s-nim-ya-mogu-oschutit-zhenskoe-schaste-44-letnyaya-ani-lorak-o-novom-vozlyublennom/