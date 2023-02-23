"Обмануть себя невозможно": побывавшая в Мекке Акбота Сейтмагамбет поделилась мыслями

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса Акбота Сейтмагамбет, недавно побывавшая в Мекке, поделилась своими размышлениями. Она отметила, что нужно быть хорошим человеком в душе, а не напоказ, передает NUR.KZ.

В конце января этого года Акбота Сейтмагамбет посетила Мекку. Актриса поразмышляла над тем, что такое счастье.

"Быть по-настоящему счастливым - это уметь довольствоваться тем, что имеешь, иметь покой в душе, веру в себя, безаботно радоваться, знать, что ты совестлив и честен.

Быть хорошим человеком не для других, а для себя, стремиться к хорошей жизни.

Все остальное - пустое, иллюзия, пыль в глаза. Обмануть другого легко, себя же - невозможно", - написала актриса.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Мы писали ранее, что надевшая хиджаб Акбота Сейтмагамбет получила одобрение фанатов. Подписчики посоветовали ей больше не снимать хиджаб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010588-obmanut-sebya-nevozmozhno-pobyvavshaya-v-mekke-akbota-seytmagambet-podelilas-myslyami/