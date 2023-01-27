"Теперь не снимай": Акбота Сейтмагамбет в хиджабе получила одобрение фанатов (фото)

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса Акбота Сейтмагамбет отправилась в Медину, откуда выложила фото в мусульманском одеянии. Подписчики посоветовали ей после этого не отказываться от хиджаба, передает NUR.KZ.

На фотографии актриса сидит, одетая в хиджаб персикового цвета, опустив глаза в пол.

Она приложила к фото в Instagram четверостишие, посвященное религии. О том, что снимок был сделан в Медине, Акбота указала в геолокации.

Поклонники отметили, что Акботе идет платок, и посоветовали больше не снимать его, пожелав исполнения ее молитв.

"Теперь не снимай платок, будет хорошо", "Супер, дай Бог здоровья вам и вашим детям ,очень красиво", "Пусть ваши намерения будут приняты. Теперь носите платок", "Самая красивая певица Казахстана с самым красивым голосом", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006974-teper-ne-snimay-akbota-seytmagambet-v-hidzhabe-poluchila-odobrenie-fanatov-foto/