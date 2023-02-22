"Мои деньги — мои": Наталья Рудова высказалась о семейном бюджете

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова в своем Instagram поделилась мнением, каким должен быть семейный бюджет и нормально ли, когда женщина добивается внимания мужчины, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у актрисы, должен ли быть семейный бюджет общим или раздельным.

"Мои деньги — мои. А его — наши общие. В моей семье папа был добытчиком. Другого расклада я не могу представить", — ответила Наталья.

Другая подписчица спросила у Рудовой, нормально ли в наше время женщине самой добиваться внимания мужчины.

"Вообще, это трагедия. Это разрушает все природой заложенные нормы. А мамы, которые воспитывают мальчиков с ощущением, что им все девочки "должны" за то, что она его такого любимого родила, это вообще караул. Нет, это не нормально. Или тогда давайте нырять в матриархат", — заявила актриса.

Stories Натальи Рудовой. Скрин: instagram.com/rudovanata

Недавно Наталья Рудова рассказала фолловерам, была ли она замужем и почему до сих пор одна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010373-moi-dengi-moi-natalya-rudova-vyskazalas-o-semeynom-byudzhete/