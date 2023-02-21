"Никогда не стремилась к штампу в паспорте": Наталья Рудова ответила, была ли замужем

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса родом из Актау Наталья Рудова рассказала подписчикам в Instagram о себе. Она призналась, что сейчас ее сердце разбито и это не связано с мужчиной, передает NUR.KZ.

Наталья ответила на вопрос, была ли она замужем.

"Официально нет. Были серьезные отношения. Я никогда не стремилась к штампу в паспорте, для меня всегда была важнее взаимная любовь", - заявила она.

Она также призналась, что ее всегда предавали.

Сторис Натальи Рудовой. Скриншот: instagram.com/rudovanata

Рудову спросили, почему она до сих пор одна.

"На протяжении всей моей "известной" жизни мне задают этот вопрос. Ну вы всерьез думаете, что я всегда одна? Просто я не пиарюсь на отношениях и не люблю говорить о личной жизни. Это только мое и оно сокровенно, неприкасаемо", - заявила Наталья.

Подписчики поинтересовались, как актриса скрывает "внутренних демонов за внешним показным спокойствием".

"В современном мире достаточно просто это не выкладывать в соцсети, но сейчас мне тяжело что-то постить позитивное, ведь мое сердце абсолютно разбито (и это не имеет отношение к какому-то мужику), внимательные люди знают все. А люди с большим сердцем и не спрашивают. Просто дают время прийти в себя", - написала она.

Сторис Натальи Рудовой. Скриншот: instagram.com/rudovanata

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010227-nikogda-ne-stremilas-k-shtampu-v-pasporte-natalya-rudova-otvetila-byla-li-zamuzhem/