"Никогда не стремилась к штампу в паспорте": Наталья Рудова ответила, была ли замужем
Опубликовано:
Российская актриса родом из Актау Наталья Рудова рассказала подписчикам в Instagram о себе. Она призналась, что сейчас ее сердце разбито и это не связано с мужчиной, передает NUR.KZ.
Наталья ответила на вопрос, была ли она замужем.
"Официально нет. Были серьезные отношения. Я никогда не стремилась к штампу в паспорте, для меня всегда была важнее взаимная любовь", - заявила она.
Она также призналась, что ее всегда предавали.
Рудову спросили, почему она до сих пор одна.
"На протяжении всей моей "известной" жизни мне задают этот вопрос. Ну вы всерьез думаете, что я всегда одна? Просто я не пиарюсь на отношениях и не люблю говорить о личной жизни. Это только мое и оно сокровенно, неприкасаемо", - заявила Наталья.
Подписчики поинтересовались, как актриса скрывает "внутренних демонов за внешним показным спокойствием".
"В современном мире достаточно просто это не выкладывать в соцсети, но сейчас мне тяжело что-то постить позитивное, ведь мое сердце абсолютно разбито (и это не имеет отношение к какому-то мужику), внимательные люди знают все. А люди с большим сердцем и не спрашивают. Просто дают время прийти в себя", - написала она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010227-nikogda-ne-stremilas-k-shtampu-v-pasporte-natalya-rudova-otvetila-byla-li-zamuzhem/