Жена Тауекеля Мусилима показала свои детские фотографии

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима показала детские фотографии. Молодая мама рассказала подписчикам в Instagram, что всегда имела красивые длинные волосы, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее Махаббат Мусилим рассказала, что в детстве ей не нравилось ее имя. Но после она поняла, что имя отражает ее натуру и характер.

В этот раз Махаббат решила окунуться в ностальгию и перебрала архивные фотографии из семейного альбома.

Она показала подписчикам, какой была в школьные годы. А на одной из фотографий Махаббат совсем еще малышка.

Сторис Махаббат Мусилим. Скриншот: instagram.com/mahonti__

Супруга Тауекеля Мусилима рассказала, что всегда имела длинные волосы.

"Сколько я себя помню, у меня всегда были длинные густые и прямые волосы. Я просила маму крутить мне волосы на бигуди.

Длина волос была по пояс, но когда крутили на бигуди, то они становились такими", - написала Махаббат, показав свое школьное фото, на котором она стоит среди одноклассников с волнистыми локонами.

Сторис Махаббат Мусилим. Скриншот: instagram.com/mahonti__

Напомним, в конце ноября прошлого года Тауекел и Махаббат стали родителями во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009872-zhena-tauekelya-musilima-pokazala-svoi-detskie-fotografii/