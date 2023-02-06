"Не люблю, когда Тауекел называет меня по имени": Махаббат Мусилим сделала признание

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима рассказала, что в детстве ей не нравилось ее имя. Однако позже девушка поняла, что оно отражает ее натуру и характер, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Махаббат отметила, что ей никогда не нравилось ее имя, однако ее умиляет, как красиво произносит имя своей супруги Тауекел.

"Я вспомнила, что меня тоже раздражало мое имя в школе. Мне не нравилось, что произношение грубое, что в имени твердая гласная "а". Не нравилось, когда называли Маха, больше предпочитала Махоня. Еще я парилась по поводу своей фамилии", - призналась Махаббат.

Сторис Махаббат Мусилим. Скриншот: instagram.com/mahonti__

Молодая мама также отметила, что ей не нравится, когда муж называет ее по имени.

"Тауекел вообще удивился, почему меня, девушку с севера, зовут Махаббат, мол, почему не Аида. А еще я не люблю, когда Тауекел называет меня по имени. Как будто сейчас ругать или отчитывать будет", - рассказала Махаббат.

Сторис Махаббат Мусилим. Скриншот: instagram.com/mahonti__

Супруга актера призналась, что родители хотели назвать ее Азизой.

"Когда я повзрослела, я поняла, что мое имя полностью отражает мою натуру, мой характер", - отметила она.

Сторис Махаббат Мусилим. Скриншот: instagram.com/mahonti__

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008174-ne-lyublyu-kogda-tauekel-nazyvaet-menya-po-imeni-mahabbat-musilim-sdelala-priznanie/