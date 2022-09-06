Дарига Бадыкова рассказала о роли в сериале, где сыграла со своим супругом

Дарига Бадыкова в роли Айсары. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Отечественная актриса Дарига Бадыкова рассказала, как впервые сыграла вместе с мужем в сериале "Күйеу бала". Актриса отметила, что боится участи своей героини. Вместе с тем, она призналась, что супруг был рад оказаться вместе с ней на съемочной площадке.

Дарига Бадыкова ответила на вопросы ведущих программы "1001 түн". Актриса отметила, что каждый актер задумывается, может ли судьба его героя отразиться на его собственной.

"Каждый актер об этом задумывается. Я, к примеру, не очень люблю играть в жанре драмы, трагедии. Говорят, что это оставляет след на сердце, и это правда. Именно так я думаю", - рассказала она.

Героине, которую воплотила на экране Дарига Бадыкова, изменяет муж.

"Моя героиня Рабига не ругается ни с кем, она все держит в себе. Рабига мне по душе, ее аристократизм, ее характер. Но я побоялась того, что случившееся с ней повторится в моей жизни. Я до сих пор вздрагиваю от этой мысли. Когда играю в сериалах, отказываюсь играть сцены в больницах, авариях.

Но в этот раз согласилась пожертвовать принципами. Играла с мужем впервые, отмечу, что играть с супругом трудно. Потому что ты не веришь, он же все-таки твой муж. Но приходилось все же верить, ведь это роль. А он был доволен, что сыграл со мной", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986414-ty-emu-ne-verish-dariga-badykova-rasskazala-o-roli-v-seriale-gde-sygrala-s-suprugom/