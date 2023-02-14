Рассказавшая о возлюбленном Динара Сатжан написала романтичный пост

Динара Сатжан. Фото : instagram.com/dinarasatzhan

В День всех влюбленных казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан в своей социальной сети Instagram опубликовала пост-признание в любви, передает NUR.KZ.

В своем недавнем интервью Тимуру Балымбетову журналистка призналась, что сейчас испытывает романтические чувства и поведала о своей личной жизни.

Теперь Динара поделилась с подписчиками своими рассуждениями на тему любви.

"Наши недостатки делают нас особенными. Это удивительно. Ты влюбляешься в то, что человек меньше всего считал своим достоинством. А тебе нравится. Потому что ты искал именно этот взгляд. Этот голос. Этот смех. Родственная душа. Soulmate. Когда судьба сводит тебя с ним вновь и вновь.

И среди 8 млрд человек на Земле именно с ним ты хочешь прожить эту жизнь..." - романтично написала телеведущая.

"Когда женщина влюблена, от нее идет энергетика любви. Даже текст пишется по-другому и фото смотрится нежнее. Будьте счастливы!", "Динара ханым, счастье в ваших руках! Не упустите время, чтобы не потратить его впустую. Вы такая красивая и нежная душа", Динара, у Вас нет недостатков. Мне кажется, Вы настолько себя круто прокачали. Очень люблю читать ваши мысли", "Вы, как всегда, правы. Желаю любить и быть любимой", - порадовались поклонники за теледиву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009280-rasskazavshaya-o-vozlyublennom-dinara-satzhan-napisala-romantichnyy-post/