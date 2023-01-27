"Я как будто бы влюбилась": Динара Сатжан рассказала о личной жизни и своем заработке (видео)

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан дала интервью, в котором высказалась о своем заработке и рассказала о личной жизни, передает NUR.KZ.

Интервью с Сатжан опубликовано на YouTube-канале Тимура Балымбетова.

Телеведущая призналась, что не знает точно размер своего дохода.

"Я не считаю доходы. Потому что у меня есть бухгалтер. Моя задача - каждый месяц заработать больше, чем мы тратим. Это всегда удается, каждый месяц. Иначе я бы вот так круглосуточно не работала бы. Это первое. Во-вторых, чем больше ты ответственности берешь, тем больше ты зарабатываешь. Чем больше твоя команда, тем больше ты зарабатываешь. И это тебя подстегивает, это держит тебя в тонусе.

Я когда-то один раз в 2018 году взяла кредит впервые в жизни, и вот он меня, например, тоже очень хорошо держал в тонусе, стимулировал. Я поняла, что какая-то такая мотивация должна быть. Потому что расслабиться и уехать на Бали хочется абсолютно всем, сложить крылья, сказать: "Ну, что, меня уже все знают, лавры есть, то есть на "жили-были" заработать можно". Но мне наоборот хочется увеличивать команду, больше брать ответственности, потому что это тебя держит в тонусе", - пояснила она.

Затронула Динара и тему любви и романтических отношений.

"Моя профессия меня настолько избаловала умными людьми, что ты не можешь просто влюбиться в красивого человека, не можешь влюбиться в просто умного человека. То есть у тебя столько качеств, которые ты насобирала, где-то ты увидела, где-то тебя вдохновило в детстве, вот какое-то у тебя есть представление, ожидание, каким должен быть этот человек. И ты его ждешь, ты не можешь предать себя, предать свою мечту", - рассказала Сатжан.

При этом она добавила, что иногда дает возможность жизни удивить себя.

"Но в этом смысле я, как сказал Омар Хайям, с кем попало вино пить не буду, хоть я и не пью вино. Поэтому я предпочитаю... у меня есть проверенные годами друзья. И если меня приглашают на свидание, я смотрю на человека и думаю: "Так, потеря времени. Я лучше встречусь со своим старым другом, поболтаю с ним о жизни, сверю часы", - посмеялась бизнес-вумен.

Однако после этого телеведущая сделала неожиданное заявление.

"Но сейчас я как будто бы влюбилась. Сейчас как будто есть что-то такое, что, наверное, кажется похожим на то, что я себе там придумала в голове", - заявила Динара.

По словам Сатжан, если она вступит снова в брак, то хочет сделать это раньше своего сына.

"Я не знаю, как сложится мой брак, то он точно должен быть как-то зарегистрирован и как-то это нужно объявлять", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006991-ya-kak-budto-by-vlyubilas-dinara-satzhan-rasskazala-o-lichnoy-zhizni-i-svoem-zarabotke-video/