"Разрываю путы": Нучи рассказал, почему стал жить отдельно от матери (видео)

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев, известный под псевдонимом Нучи, поделился с пользователям сети Instagram, почему решил жить самостоятельно и какие у него отношения с мамой, передает NUR.KZ.

Еще недавно Нучи рассказывал подписчикам в Instagram о своих взаимоотношениях с матерью и почему решил перевезти ее в Алматы.

Молодой человек признался, что рано покинул родительский дом, но последние полтора года прожил вместе с мамой. Однако сейчас блогер понял, что каждый должен научиться заботиться сам о себе.

"Последние полтора года мы жили вместе с мамой. Я понял, нужно маме помочь, перевезти ее к себе. За это время мы очень сблизились.

Но каким бы болезненным ни было расставание, от родителей нужно съезжать. Взрослые люди должны жить отдельно. Нужно пройти момент сепарации. Надо понять, что у каждого из нас своя жизнь. Мы взрослые и самостоятельные люди, которые должны научиться заботиться сами о себе", - поделился Нурлан.

На вопрос фолловера, не обижается ли мама блогера на решение жить отдельно, Нучи ответил, что она рада, но принятие дается тяжело.

"Мама плакала. Хотя утром, когда я сообщил эту новость, она была рада за меня. А вечером, когда я приехал собирать чемодан, она начала плакать и говорить, что хочет в Астану, что так и не смогла привыкнуть к Алматы.

Но я взрослый человек и мне нужно личное пространство. После поездки в отпуск я многое понял для себя. Я разрываю путы, рву связь (не только с мамой) и начинаю жить как я хочу, а не как хотят другие", - прокомментировал блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009274-razryvayu-puty-nuchi-rasskazal-pochemu-stal-zhit-otdelno-ot-materi-video/