"Не мог видеть ее такой": Нучи откровенно рассказал о прошлом своей матери и отношениях с ней

Нучи с матерью. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев рассказал о своих былых отношениях с матерью, ее пагубных пристрастиях и том, как изменилась ее жизнь после его работы над собой, передает NUR.KZ.

"Моя мама до моего принятия себя и моей любви к ней - алкоголик, и я не мог ей простить это. У меня нет фотографий мамы того периода, так как я не мог видеть ее такой. Я отдалился от нее, чтобы мне не было больно, делегировав заботу о ней на моих сотрудников. В какой-то момент я понял, что мама совсем потеряла чувство опоры. Я принял решение забрать ее в Алматы, чтобы быть рядом", - рассказал Нучи в своем Instagram.

Stories Нучи. Скрины: instagram.com/nuchi_amazing

Он подчеркнул, что решил не спасти, а именно быть с ней.

"Я зашел в клетку к своему самому главному страху - видеть ежедневно, как мой самый родной и любимый человек погибает. В таких ситуациях нам важно сфокусироваться на себе, если нас что-то не устраивает во внешнем мире, в маме, в папе, еще в чем-то, нужно вернуться к себе, работать с собой, а не с мамой", - высказал свое мнение блогер.

Stories Нучи. Скрины: instagram.com/nuchi_amazing

"Излечив себя, свою израненную душу, я вылечил и ее. Моя мама вновь захотела жить! Моя мама расцвела! И если раньше меня раздражало и злило, что мне надо заботиться о ней и я воспринимал ее как обузу, то сейчас, когда она говорит, что счастлива, что у нее комфортная и спокойная жизнь, я улыбаюсь от того, что мне это в радость", - признался Нучи.

Stories Нучи. Скрины: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006103-ne-mog-videt-ee-takoy-nuchi-otkrovenno-rasskazal-o-proshlom-svoey-materi-i-otnosheniyah-s-ney/