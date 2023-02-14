"Он был рядом со мной": Ольга Орлова рассказала об участии мужа в родах

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте рассказала читателям о своем самочувствии после родов, как помогал ей супруг и почему кормит новорожденную дочку смесью, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "Блестящие" сообщила читателям, что малышка появилась на свет путем кесарева сечения. Артистка поделилась, что чувствует себя неплохо и уже практически в строю.

"Чувствую себя очень неплохо, несмотря на паспортные данные. Сегодня первый день, когда я практически в строю. До этого было тяжеловато", - написала телезвезда.

После хейта о накладном животе на телеведущую обрушилась новая волна негатива, поклонники не одобрили, что артистка кормит новорожденного ребенка смесью.

"Девочки мои дорогие, я сама искусственник. Мой сын вырос на смесях. Это мое осознанное решение. Я не вижу в этом ничего плохого. У Анюты прекрасный аппетит и она с удовольствием съедает все до конца. Не хочу убеждать или оправдываться, каждый решает сам. Многие женщины, не имея молока, переходят на смеси и дети растут ни чуть не хуже тех, кто на грудном молоке. А зачастую даже и лучше", - поставила точку ведущая в этом вопросе.

Также Ольга поведала об участии супруга в родах.

"Как только Анюту достали, папе разрешили прийти. До окончания операции он был рядом со мной. И в реанимационной палате долго сидел со мной", - ответила Орлова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009241-on-byl-ryadom-so-mnoy-olga-orlova-rasskazala-ob-uchastii-muzha-v-rodah/