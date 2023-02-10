Нурлан Батыров рассказал о расставании с девушкой

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский блогер Нурлан Батыров сообщил подписчикам, что расстался со своей девушкой, а также рассказал, что посоветовал бы себе в молодости, передает NUR.KZ.

Подписчики в Instagram поинтересовались у Батырова о его личной жизни и о том, почему он расстался с девушкой. Блогер предпочел оставить это в тайне.

"Можно личное пока останется личным", - прокомментировал Нурлан.

Также у блогера спросили, что он посоветовал бы себе 20-летнему.

"Боюсь, что если бы я дал себе 20-летнему совет, то сегодня не был бы тем, кем являюсь. Всему свой черед. Вмешиваться в естественный ход событий неправильно. Все пройденные ошибки не зря. Это и есть опыт, который делает нас сильнее и умнее", - ответил Батыров.

На вопросы фолловеров, почему не переехал жить на Бали, Нурлан ответил, что на данный момент у него другие приоритеты.

"Наверное, потому что не могу себе позволить это на данный момент. Много обязательств, работа и проекты. Не могу позволить себе выделить время на это. Да и денежные ресурсы больше нужны на ремонт родительской квартиры. Тратить есть куда", - пояснил блогер.

Stories Нурлана Батырова. Скрин: instagram.com/batyroff

Напомним, о своих романтических отношениях вайнер рассказал минувшей осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008854-nurlan-batyrov-vyskazalsya-o-rasstavanii-s-devushkoy/