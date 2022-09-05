"Чувствую себя мужчиной": Нурлан Батыров рассказал о новых отношениях и своей избраннице

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский блогер и вайнер Нурлан Батыров признался, что у него появились романтические отношения с девушкой, что стало одной из причин его жизни на два города, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Нурлана в Instagram, почему он стал проводить много времени в столице.

"Я не переехал, а живу на два города теперь! 1. Чтобы быть ближе в родителям. 2. И плюс вижу большой потенциал в столице. 3. Еще у меня появились отношения", - признался блогер.

Пользователи соцсети тут же начали интересоваться подробностями.

"О чем-то говорить пока еще рано, мы только познаем друг друга. Притираемся, как говорят в народе, она скромна, причудлива/странная, ревнивая, моментами с претензиями. Она искренна, серьезная, иногда смешная. Наверное, поэтому сторис стало меньше, потому что я постоянно думаю о ней. Рядом с ней я себя чувствую мужчиной, она мой вдохновитель", - рассказал Батыров.

Stories Нурлана Батырова. Скрины: instagram.com/batyroff

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986124-chuvstvuyu-sebya-muzhchinoy-nurlan-batyrov-rasskazal-o-novyh-otnosheniyah-i-svoey-izbrannitse/