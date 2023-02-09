"Есть план по выходу на раннюю пенсию": Тимати рассказал о целях на будущее

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial

Российский рэп-исполнитель Тимати на отдыхе с детьми поделился планами на грядущую старость. По его словам, он придумал, как можно пораньше выйти на пенсию, передает NUR.KZ

Мечты о жизни и беззаботной старости на острове не покидают рэпера. Об этом Тимати поделился с фолловерами на странице в Instagram.

"Есть план по выходу на раннюю пенсию. Его успех гарантирует весь зимний период серфинг и тренировки в море. Хорошая цель. Мастер-план на ближайшие пять лет. Жить в другой стране я не хочу, мне моя нравится, но вот географически не сложилось с тропической водой и серфингом. Волну-то мы построим, но ни одна не заменит настоящий океан. Пока тропическая зима для меня невозможна, но дорогу осилит идущий, будем работать", - написал Тимати.

"Красиво жить не запретишь", "Каждый выбирает, что ему необходимо для счастья. И если тебе комфортно именно в этой точке, то и будь там. Время быстро ускользает из-под ног", - порадовались за музыканта подписчики.

Некоторые фолловеры, наоборот, заподозрили певца в скором переезде.

"Это значит, что ты переезжаешь?", "Пост тревожно-оправдывающегося человека", - прокомментировали подписчики.

Напомним, ранее Тимати заявил, что не собирается мигрировать из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008704-est-plan-po-vyhodu-na-rannyuyu-pensiyu-timati-rasskazal-o-tselyah-na-buduschee/