"Наше первое прикосновение": Ерке Есмахан показала видео, снятое сразу после совершения "неке"

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, в каком состоянии пребывает сейчас. Она также выложила видео, на котором показала их с возлюбленным первое прикосновение друг ко другу в статусе мужа и жены, передает NUR.KZ.

Кадры, на которых она рассказывает о своем счастье, Ерке выложила в Instagram. Музыкальная исполнительница похвасталась, что у нее все отлично и она проводит время в объятьях с мужем.

"Но много чего нужно сделать, приятные хлопоты. В скором времени вы узнаете о еще одной новости", - заинтриговала подписчиков певица.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Она также показала видео, снятое в мечети сразу после заключения брака по мусульманским традициям.

"Наше первое прикосновение в статусе мужа и жены", - написала артистка.

Напомним, Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским обычаям в январе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008481-nashe-pervoe-prikosnovenie-erke-esmahan-pokazala-video-snyatoe-srazu-posle-soversheniya-neke/