Казахстанский певец The Limba впервые показал поклонникам своих родителей (фото)

The Limba с родителями и женой. Фото: instagram.com/thelimba

Молодой казахстанский исполнитель The Limba опубликовал совместные кадры с супругой и родителями на отдыхе в Дубае, чем растрогал своих фанатов, передает NUR.KZ.

Семейными кадрами, снятыми во время отдыха на яхте в Дубае, Мухаметали Ахметжанов (настоящее имя The Limba - прим.ред.) поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.

"Родители такие классные! Без пафоса, на позитиве, естественные. Дай Аллах здоровья и долгих лет", "Понятно, почему ты такой крутой стал - с такими родителями", "Приятно смотреть на счастливую семью", "Какие классные родители, такие позитивные, юморные. Молодцы, столько в них огня", "Пусть у папы всегда сердце переполняется гордостью за сына" - прокомментировали фотографии пользователи социальной сети.

Некоторые подписчики отметили, что супруга певца внешне похожа на его маму.

"Как же Полина похожа на вашу маму", "Полина похожа на маму Лимбы", - написали они.

Ранее мы писали, что The Limba рассекретил избранницу, с которой решил связать свою жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008478-kazahstanskiy-pevets-the-limba-vpervye-pokazal-poklonnikam-svoih-roditeley-foto/