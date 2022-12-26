Айгуль Иманбаеву пристыдили моралисты за поцелуй с молодым актером в фильме (видео)

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

45-летняя отечественная певица и актриса Айгуль Иманбаева получила порцию критики от моралистов за поцелуй с молодым коллегой в новом фильме "Ажырасам", передает NUR.KZ.

Недавно актриса Жулдыз Абдукаримова раскрыла тайну "пятого ребенка". Оказалось, что она выступила продюсером в новом фильме "Ажырасам", в котором сама исполнила главную роль. В фильме также сыграли Айгуль Иманбаева и Шерхан Пирназар.

Короткий отрывок из фильма, который выйдет на большие экраны 29 декабря, Айгуль Иманбаева поделилась в своем Instagram. На видео Шерхан Пирназар целует в губы героиню Айгуль, что стало причиной критики моралистов. Однако некоторые фанаты встали на защиту своей любимой актрисы.

"Стыд какой. В кого превращаются люди", "Что за воспитание вы даете молодым?!", "Именно этот момент можно было не показывать", "Конечно, быть актрисой нелегко, много критики высказывают", "Даже если в щеку поцеловал, как-то странно выглядит", "Да они не целуются вовсе, это актерское мастерство", "Можно же снять фильм и без поцелуев", "Если молодой хочет поцеловать, почему нет? Я "за"!, "Красиво же. Наверное, парню больше не о чем мечтать", - разделились мнения фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2003017-aygul-imanbaevu-pristydili-moralisty-za-potseluy-s-molodym-akterov-v-filme-video/