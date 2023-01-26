Улетевшая на Сейшелы Жания Джуринская: Не понимаю мам, которые приковывают себя к ребенку

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская ответила подписчикам, у которых вызвало вопросы то, что она отправляет дочь с няней в ОАЭ. Актриса заявила, что не понимает "мам, которые приковывают себя к ребенку", передает NUR.KZ.

"Моя куколка завтра вылетает с няней из Алматы в Эмираты, и мы с Сейшел летим туда! И встречаемся в аэропорту. На няню у нотариуса оформила доверенность", - рассказала Джуринская в Instagram.

После этого сообщения одна из подписчиц написала Жание, что "не рискнула бы так отчаянно с няней отправлять".

"Уважаемые, я, к примеру, не понимаю мам, которые приковывают себя к ребенку и ребенка ограничивают во всем, и все за него решают. Не понимаю, когда годами сидят рядом с ребенком - мол, посвятили им себя. "А что, совмещать все это нельзя?" - хочется мне спросить, но я затыкаю свой рот и не лезу с советами. Так как у каждого свой выбор! Мой ребенок купался уже в море на 41 день своей жизни! Я такая мать, без заморочек!" - высказалась в ответ на это актриса.

Stories Жании Джуринской. Скрины: instagram.com/djurinskaya

Ранее мы писали, что Жания Джуринская вместе с мужем отправилась на Сейшелы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006799-zhaniya-dzhurinskaya-ne-ponimayu-mam-kotorye-prikovyvayut-sebya-k-rebenku/