"Не снимай жену голой": мужа Жании Джуринской отругали из-за ее "уятных" снимков (фото, видео)

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/khizmetov

Данияр Хизметов, муж Жании Джуринской, вместе с супругой отправился на Сейшелы, откуда с удовольствием поделился пляжными фото и видео. Однако "уятмены" тут же принялись стыдить мужчину из-за кадров его жены в купальнике, передает NUR.KZ.

"Сейшелы, остров La Digue. Офигенный остров, тут не нужно искать лакшери-отели, поскольку это остров, от лакшери тут природа, и ею нужно наслаждаться", - похвастался своим отдыхом в Instagram блогер.

На кадрах Данияр и Жания сидят на песке, их накрывает волной, отчего актрисе приходится поправлять сползающий купальник без бретелей. Происходящее очень веселит пару.

"Где же стыдливость? Не снимай свою жену голой на видео", "Хорошо, что купальник и плавки не потеряли", "Трусы полны песка", "Отдыхаете и отдыхаете, завидно", - написали пользователи соцсети блогерам.

В своем Instagram Жания рассказала, что в результате такого веселья она потеряла свой золотой браслет, однако ее это не сильно расстроило.

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/khizmetov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006309-ne-snimay-zhenu-goloy-muzha-zhanii-dzhurinskoy-otrugali-iz-za-ee-uyatnyh-snimkov-foto-video/