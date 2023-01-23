"Тут не фурор, а пшик получился": Волочкову подняли на смех после "помпезного" дня рождения

Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова на протяжении нескольких недель обещала подписчикам пышное празднование своего дня рождения с участием звезд шоу-бизнеса и СМИ. Однако масштаб праздника в итоге разочаровал ее фанатов, и те подняли ее на смех. Вызвало вопросы и обещание балерины улететь после именин в Лапландию и сыграть там свадьбу, передает NUR.KZ.

Ранее Волочкова заявила, что после празднования своего дня рождения улетит в Лапландию и сыграет свадьбу с возлюбленным. Поэтому подписчики с нетерпением ожидали ее именин.

В день рождения балерина выложила несколько фотографий и видео с праздника, на котором присутствовала в числе прочих и ее дочь Ариадна.

Жениха Анастасии на видео нет. По этому поводу и из-за самого празднования у подписчиков артистки появилось много вопросов.

"Ждали-ждали, а тут не фурор, а пшик получился, корпоратив в бухгалтерии", "А мне что-то даже жаль ее стало… У нее даже друзей нет. Пять человек пришло из 50-ти, которых она ждала, и те залетные, мордой торгануть пришли. Все так дешево и убого смотрится: начиная от наряда, заканчивая тортом", "Так, где самые знаменитые гости из шоу-бизнеса? И снова обманула нас. Ни свадьбы, ни гостей супер -пупер, хотя не, не нас обманывает, а только саму себя", "И это все гости? Столько дней звать звать, а гости тогда где?", "Из гостей только пресса, которую она сама позвала", "А где жених? Который должен был появиться в конце на Мальдивах? И на день рождения!" - посмеялись пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006324-tut-ne-furor-a-pshik-poluchilsya-volochkovu-podnyali-na-smeh-posle-pompeznogo-dnya-rozhdeniya-foto-video/