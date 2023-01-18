"Любви все возрасты покорны": Мадина Садвакасова о романе Ерке Есмахан и Raim (видео)

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова высказалась по поводу романа Ерке Есмахан и Raim, о котором стало известно недавно. Артистка отметила, что молодые люди заслуживают счастья, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова записала видео в сторис своего Instagram. Они отметила, что ее радует солнечная погода в Алматы, а также последние новости.

"Последние новости и вовсе греют мне душу. Наша Еркеша и Raim рассказали о своих нежных чувствах всему Казахстану. Теперь они не скрывают этого. Мы знали об этом давно. Но, конечно же, у нас не было права кому-то об этом рассказывать.

Друзья, вы молодых сильно не критикуйте. Любви все возрасты покорны, это точно, я могу с уверенностью об этом сказать. Давайте пожелаем им счастья", - обратилась она к подписчикам.

Напомним, певец Raim поделился романтическим фото с Ерке Есмахан, чем вызвал бурную реакцию в Сети. Сразу после этого Ерке Есмахан призналась в романе с Raim, отметив, что они с возлюбленным столкнулись с хейтом в Казнете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005833-lyubvi-vse-vozrasty-pokorny-madina-sadvakasova-o-romane-erke-esmahan-i-raim-video/