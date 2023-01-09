"Поженились бы сначала": улетевшая в Венецию Ерке Есмахан столкнулась с осуждением фанатов (видео)

Ерке Есмахан. Кадр видео: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно побывавшая со своим возлюбленным в Париже, показала свой отдых в Венеции. Однако некоторые заявили, что артистке следовало бы сочетаться браком с избранником, а затем уже путешествовать, передает NUR.KZ.

Романтичные кадры, на которых она плывет по улицам Венеции, сидя в гондоле, Ерке опубликовала в Instagram.

Того, кто составил ей компанию и снимал ее на камеру, певица не показала. Однако по видео видно, что девушка чувствует себя счастливой и умиротворенной.

"Желаю каждому из вас увидеть Италию своими глазами и почувствовать волшебство!" - написала Есмахан.

"Поженились бы сначала, а потом путешествие", - написала одна из подписчиц.

Остальные пользователи соцсети принялись желать счастья Ерке.

"Будьте счастливы", "Венеция прекрасна! Но вы еще лучше. Ерке Есмахан как хорошее вино, с годами только лучше", "Казахская Мона Лиза", - прокомментировали они.

Напомним, ранее Ерке Есмахан призналась, что побывала в Париже с любимым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004613-pozhenilis-by-snachala-uletevshaya-v-venetsiyu-erke-esmahan-stolknulas-s-osuzhdeniem-fanatov-video/