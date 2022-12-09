Айжан Байзакова о рождении сына: Никто, кроме моей семьи, этого не принимал

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала, как благодаря ее работе над собой ее сын Алан познакомился с бабушкой и дедушкой со стороны своего отца. При этом она отметила, что в тот момент не заметила, как рушатся ее отношения с самим папой мальчика, передает NUR.KZ.

"Я только родила и никто, кроме моей семьи, этого не принимал. Категорически. Я бы могла жить в обидах, жалеть себя, делать из себя жертву, и тем самым испортить жизнь не только себе. И я не показывала никому свою слабость, не строила козни. Я проработала все сама, не обращаясь к психологам, у меня не было даже времени на послеродовую депрессию, я сама себя проработала.

По итогу через два года у Алана произошло знакомство с бабушкой и дедушкой со стороны отца. Хотя это казалось невозможным. Зачем мне надо было? Только чтобы Алан был счастлив. И я рада. И как бы это нескромно ни звучало, это была моя работа над собой. Эту тему мы закрыли с хорошим итогом", - рассказала Айжан в Instagram.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Однако в тот момент, по ее словам, появилась другая проблема.

"Я даже не заметила, что, пока я была отвлечена на решение основной проблемы, что назревала уже другая, которую было уже сложно изменить. Это отношения с отцом ребенка. Соответственно, там я решила все закончить без всякой работы над отношениями. Потому что у меня есть принципы свои", - пространно написала блогерша.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000836-ayzhan-bayzakova-o-rozhdenii-syna-nikto-krome-moey-semi-etogo-ne-prinimal/