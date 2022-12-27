"За всех казахов погуляйте от души": Супермамасита показала свой отпуск на Мальдивах (видео)

Супермамасита с семьей. Кадр видео: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева показала, как проводит время с семьей на Мальдивах. Супермамасита похвасталась, что у нее все сбылось, как она хотела, передает NUR.KZ.

"Это мой рай! В эти моменты я абсолютно счастлива! Рядом моя семья, мои детки, мой мужчина. Все сбылось, все, как я хочу, и как говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь! А год начинается с прекрасного! Пусть в вашем доме всегда будет любовь, понимание, а в сердце - простое женское счастье", - написала Алия в своем Instagram.

"Завидую белой завистью. Тоже хочу на Мальдивы, а этот мороз уже достал", "За всех казахов погуляйте от души", "Я очень сильно мечтаю так же со своей семьей", "Шикарного отдыха! Дай бог всем счастья!" - отреагировали на видео подписчики блогерши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003262-za-vseh-kazahov-pogulyayte-ot-dushi-supermamasita-pokazala-svoy-otpusk-na-maldivah-video/